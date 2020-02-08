Atlı’nın hedefi yine altın
Milli güreşçi Süleyman Atlı, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Türkiye'yi erkekler serbest stil 57 kiloda temsil edecek son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, "Bu hedefime tekrar ulaşıp ülkemi gururlandırmak istiyorum" ifardelerini kullandı.
Milli güreşçi Süleyman Atlı, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Türkiye'yi erkekler serbest stil 57 kiloda temsil edecek son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, "Bu hedefime tekrar ulaşıp ülkemi gururlandırmak istiyorum" ifardelerini kullandı.
- 8.2.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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