Atlı’nın hedefi yine altın - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Güreş Haberleri Atlı’nın hedefi yine altın

Atlı’nın hedefi yine altın

Atlı’nın hedefi yine altın

, üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. 'yi erkekler serbest stil 57 kiloda temsil edecek son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, "Bu hedefime tekrar ulaşıp ülkemi gururlandırmak istiyorum" ifardelerini kullandı.

Milli güreşçi , üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. 'yi erkekler serbest stil 57 kiloda temsil edecek son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, "Bu hedefime tekrar ulaşıp ülkemi gururlandırmak istiyorum" ifardelerini kullandı.

  1. 8.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atlı’nın hedefi yine altın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN