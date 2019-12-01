Grekoromen güreşçiler Rusya'da 4 madalya kazandı
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden 4 milli sporcu da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Turnuvada 67 kiloda Atakan Yüksel, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı gümüş madalya kazanırken, 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar ise bronz madalya aldı.
- 01.12.2019
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