Grekoromen güreşçiler Rusya'da 4 madalya kazandı - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Grekoromen güreşçiler 'da 4 madalya kazandı

Grekoromen güreşçiler Rusya'da 4 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden 4 milli sporcu da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Grekoromen Güreş , Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda 3 gümüş ve 1 elde etti.

Turnuvada 67 kiloda Atakan Yüksel, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı gümüş madalya kazanırken, 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar ise bronz madalya aldı.

  1. 01.12.2019
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