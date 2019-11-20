Geleceğin güreşçilerine profesyonel eğitim

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ara tatil dolayısıyla öğrencilere yönelik sportif etkinlikleri, profesyonel antrenörlerle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sapmaz, "Ara tatilde cimnastik salonumuzda güreş, sportif eğitsel oyunlar ve eğlenceli cimnastik etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Milli güreşçi olan antrenör Cabir Koca yönetiminde çocuklarımıza profesyonel eğitim veriliyor. Katılımın yoğun olduğu tüm spor dallarında eğitim alan öğrencilerimiz, profesyonel ve uzman antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak hem eğleniyor hem de dinleniyorlar" dedi.