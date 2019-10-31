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31 Ekim 2019, Perşembe
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dünya şampiyonu!

Gökhan Seven dünya şampiyonu!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bedensel engelli kategorisinde 75 kiloda Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Detaylar birazdan...
  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 18:43
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