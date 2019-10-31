Gökhan Seven dünya şampiyonu!
Dünya Güreş Şampiyonası'nda bedensel engelli kategorisinde 75 kiloda Gökhan Seven Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.
- 31.10.2019
- Güncelleme: 31.10.2019 18:43
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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