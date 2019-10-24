Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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'nda şampiyon oldu

Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Milli güreşçi , 'de düzenlenen 7'nci 'nda Estonyalı rakibi 'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

Daha önce de dünya şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi , 'de düzenlenen 7'nci 'nda Estonyalı rakibi 'yi mağlup ederek yeniden altın madalyaya ulaştı.

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  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 14:27
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