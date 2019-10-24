Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Çin'de düzenlenen 7'nci Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek şampiyon oldu.
Daha önce de dünya şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Çin'de düzenlenen 7'nci Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek yeniden altın madalyaya ulaştı.
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- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 14:27
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karakartal Bak başka bu Avcıyı göndermezsen seninde başın yanacak
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Yorum
karakartal Bu avcı yeni yönetimiinde başını yakacak.
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Yorum
karakartal Kan değişikliği lazım bu gündüz gibi aşikar.Avcı gitmedikçe herşey yalan
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