Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Daha önce de dünya şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Çin'de düzenlenen 7'nci Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek yeniden altın madalyaya ulaştı.

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