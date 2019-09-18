Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek
Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son olarak Kazakistan'da dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi.
Bahçelievler Belediyesi, dünya şampiyonu milli güreşçinin isminin ilçedeki bir spor kompleksine verileceğini duyurdu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek. Bu tesiste spor yapacak olan gençlerimiz, şampiyon sporcumuz Rıza Kayaalp'in kişiliğini ve spordaki başarılarını örnek alacaktır."
- 18.09.2019
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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Sezonu kapatmadım!
Toplam 1
Yorum
arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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