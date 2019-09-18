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18 Eylül 2019, Çarşamba
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'in adı spor kompleksine verilecek

Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek

'nden yapılan açıklamada, son olarak Kazakistan'da dünya şampiyonu olan 'in adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi.

, dünya şampiyonu milli güreşçinin isminin ilçedeki bir spor kompleksine verileceğini duyurdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek. Bu tesiste spor yapacak olan gençlerimiz, şampiyon sporcumuz 'in kişiliğini ve spordaki başarılarını örnek alacaktır."

  1. 18.09.2019
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