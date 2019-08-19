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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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dünya şampiyonu

Kerem Kamal dünya şampiyonu
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda , finalde Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı 7-2 yenerek altın madalya kazandı. Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada Kerem müthiş oyunuyla zafere ulaştı.
  1. 19.8.2019
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