Milli güreşçi Kerem Kamal dünya şampiyonu
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu.
Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayirli, Azerbaycanlı ve Kırgız rakiplerinden sonra Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı da finalde 7-2 yenerek grekoromende gençler dünya şampiyonu oldu. Böylece Kerem Kamal gençlerde üst üste 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Grekoromen stilde Kerem Kamal dünya şampiyonu olurken, Türkiye takım halinde üçüncü oldu. Milli güreşçiler Doğan Kaya ve Beytullah Kayışdağ bronz madalya kazandılar.
DOĞAN KAYA VE BEYTULLAH KAYIŞDAĞ BRONZ MADALYA
Milli güreşçi Doğan Kaya, 82 kiloda Estonyalı, Gürcü ve Kazakistanlı rakiplerinden sonra Alman rakibi Lucas Alexandros Lazogianis'i zorlu bir mücadele sonunda 8-6 yenerek bronz madalya kazandı. 97 kiloda ise Beytullah Kayışdağ Rus ve Estonyalı rakiplerinden sonra Avrupa şampiyonu Macar Aleks Szoke'yi 1-1'den son puanı almasından dolayı yenerek dünya 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye, grekoromende 5 madalyanın sahibi oldu. Grekoromende takım sıralaması şu şekilde gerçekleşti:
1. Rusya 157 Puan
2. İran 121 Puan
3. Türkiye 117 Puan
4. Gürcistan 91 Puan
BAKAN KASAPOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN KEREM KAMAL'I KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stilde altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:
"Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kerem Kamal'i tebrik ediyorum."
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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