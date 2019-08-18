Milli güreşçi Kerem Kamal dünya şampiyonu - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Milli güreşçi dünya şampiyonu

Milli güreşçi Kerem Kamal dünya şampiyonu

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 'nda milli güreşçi dünya şampiyonu oldu.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi , Cezayirli, Azerbaycanlı ve Kırgız rakiplerinden sonra Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı da finalde 7-2 yenerek grekoromende gençler dünya şampiyonu oldu. Böylece Kerem Kamal gençlerde üst üste 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Grekoromen stilde Kerem Kamal dünya şampiyonu olurken, Türkiye takım halinde üçüncü oldu. Milli güreşçiler Doğan Kaya ve Beytullah Kayışdağ bronz madalya kazandılar.

DOĞAN KAYA VE BEYTULLAH KAYIŞDAĞ BRONZ MADALYA
Milli güreşçi Doğan Kaya, 82 kiloda Estonyalı, Gürcü ve Kazakistanlı rakiplerinden sonra Alman rakibi Lucas Alexandros Lazogianis'i zorlu bir mücadele sonunda 8-6 yenerek bronz madalya kazandı. 97 kiloda ise Beytullah Kayışdağ Rus ve Estonyalı rakiplerinden sonra Avrupa şampiyonu Macar Aleks Szoke'yi 1-1'den son puanı almasından dolayı yenerek dünya 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye, grekoromende 5 madalyanın sahibi oldu. Grekoromende takım sıralaması şu şekilde gerçekleşti:
1. Rusya 157 Puan
2. İran 121 Puan
3. Türkiye 117 Puan
4. Gürcistan 91 Puan

BAKAN KASAPOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN KEREM KAMAL'I KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, grekoromen stilde altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:
"Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kerem Kamal'i tebrik ediyorum."

  1. 19.08.2019
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