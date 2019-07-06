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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Kırkpınar start aldı

Kırkpınar start aldı
658. Tarihi Kırkpınar , dün 'de başladı. Bu yıl rekor katılımın olduğu dev yarışmada 2 bin 380 pehlivan mücadele edecek. Bugün başaltı ve baş boyunda müsabakalar yapılacak. Edirne halkının yoğun ilgi gösterdiği turnuva yarınki başpehlivanlık finaliyle tamamlanacak. Müsabakalar DMAX kanalından canlı olarak aktarılıyor.
  1. 6.7.2019
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