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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Kırkpınar'da yeni kayıt rekoru kırıldı

Kırkpınar'da yeni kayıt rekoru kırıldı

’de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve bu sene 658. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar 'nde pehlivanlar er meydanına ayakbastı.

Sarayiçi 'nda bu yıl 658. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar , sabah saat 10.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, 50 yılı aşkın süredir tarihi Kırkpınar er meydanında cazgırlık yapan Başcazgır Pele Mehmet'in manileriyle peşrev çekti.
Tarihi Güreşleri'ne bu yıl 2 bin 380 pehlivan başvurarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmış oldu. Minik pehlivanların müsabakaları çok çekişmeli geçerken, günler öncesinden Kırkpınar'a hazırlanan güreşçiler, rakiplerini kısa sürede tuş ederek, dinlenmek üzere soyunma odalarının yolunu tuttu.

2 BİN 380 PEHLİVAN İLE YENİ KAYIT REKORU KIRILDI
Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ziya Ünlü, 2 bin 380 sayısı ile yeni bir Kırkpınar pehlivan kayıt rekoru kırıldığını belirterek, "Bu yıl er meydanında 52 başpehlivan güreş tutacak" dedi.

  1. 06.07.2019
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