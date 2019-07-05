Kırkpınar'da yeni kayıt rekoru kırıldı
Edirne’de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve bu sene 658. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanına ayakbastı.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 658. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 10.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, 50 yılı aşkın süredir tarihi Kırkpınar er meydanında cazgırlık yapan Başcazgır Pele Mehmet'in manileriyle peşrev çekti.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl 2 bin 380 pehlivan başvurarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmış oldu. Minik pehlivanların müsabakaları çok çekişmeli geçerken, günler öncesinden Kırkpınar'a hazırlanan güreşçiler, rakiplerini kısa sürede tuş ederek, dinlenmek üzere soyunma odalarının yolunu tuttu.
2 BİN 380 PEHLİVAN İLE YENİ KAYIT REKORU KIRILDI
Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ziya Ünlü, 2 bin 380 sayısı ile yeni bir Kırkpınar pehlivan kayıt rekoru kırıldığını belirterek, "Bu yıl er meydanında 52 başpehlivan güreş tutacak" dedi.
- 06.07.2019
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Kırkpınar'da yeni kayıt rekoru kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.