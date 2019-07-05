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05 Temmuz 2019, Cuma
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Haydi bre pehlivan

Haydi bre pehlivan

658. bugün Edirne’de başlıyor. Dev organizasyon 3 gün sürecek ve 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacak. Yarışmalarda geçen yılın şampiyonu favori gösteriliyor.

Dünya tarihinin en eski organizasyonlarından olan bugün Edirne'de başlıyor. Bu sene 658. Düzenlenecek olan dev organizasyon 3 gün sürecek. 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacağı yarışmalarda geçen yılın şampiyonu favori gösteriliyor. Bunun yanında , Yeşil ve da başpehlivanlık için favori isimler arasında. Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'ndaki pehlivanlar; 14 kategoride mücadele verecek. Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak. Öte yandan 4 şampiyonluğu bulunan Recep Kara bir daha güreşmeyeceğini açıkladı.
  1. 5.7.2019
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