Haydi bre pehlivan
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne’de başlıyor. Dev organizasyon 3 gün sürecek ve 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacak. Yarışmalarda geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu favori gösteriliyor.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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