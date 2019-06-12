Avrupa Şampiyonu güreşçi Feyzullah Aktürk'e mehterli karşılama
İspanya'da gerçekleşen Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarışan Akhisarlı Feyzullah Aktürk, tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu güreşçi memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Avrupa Şampiyonu olarak bütün Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan genç sporcu Feyzullah Aktürk, memleketi Akhisar'a gelerek sevincini hemşehrileriyle paylaştı. Atlar ve Mehter Marşı ile karşılanan genç şampiyon, Akhisar Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk, meclis üyeleri, ailesi ve sevenleri ile bir araya geldi.
Avrupa Şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü çiçekle karşılayan Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, ata sporu olan güreşte kazanılan büyük başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Genç sporcumuzu tebrik ederim. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile sadece Akhisar'a değil, tüm Türkiye'ye bir gurur yaşatmıştır. Başarılarının devamını dilerim" dedi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kazandığı derece ile Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandıran genç güreşçi Feyzullah Aktürk'ü tebrik ederek bir süre sohbet etti. Başkan Besim Dutlulu, "Şehrimize böyle bir gurur yaşattığı için genç sporcumuzu yürekten kutlarım. Ata sporumuz güreşte kazandığımız bu başarı, inanıyorum ki artarak devam edecektir. Akhisar'ımız çok yetenekli sporculara sahip bir şehir. Genç yeteneklerin güzel bir eğitimle, şanlı bayrağımızı dünyada zirveye taşıyacaklarına inanıyorum. Biz Akhisar Belediyesi olarak gençleri ve amatör spor kulüplerini çok önemsiyoruz. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Ben, genç şampiyonumuzu bir kez daha tebrik ediyor, bir sonraki başarısının Olimpiyat Şampiyonluğu olmasını diliyorum. Başarısı daim olsun" ifadelerini kullandı.
BİR SONRAKİ HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Feyzullah Aktürk, yaptığı konuşmasında, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kazandığım zafer için mutluyum. Bunun için çok çalışmıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. İnşallah bir sonraki hedefim Olimpiyat Şampiyonluğu olacak" dedi.
Protokol üyeleri ile bir süre sohbet eden Feyzullah Aktürk, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Aktürk daha sonra Mehter Marşı, atlar ve araç konvoyu eşliğinde Akhisar sokaklarını turladı.
- 13.06.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Avrupa Şampiyonu güreşçi Feyzullah Aktürk'e mehterli karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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