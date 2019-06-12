Avrupa Şampiyonu güreşçi Feyzullah Aktürk'e mehterli karşılama

Avrupa Şampiyonu olarak bütün Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan genç sporcu Feyzullah Aktürk, memleketi Akhisar'a gelerek sevincini hemşehrileriyle paylaştı. Atlar ve Mehter Marşı ile karşılanan genç şampiyon, Akhisar Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk, meclis üyeleri, ailesi ve sevenleri ile bir araya geldi.

Avrupa Şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü çiçekle karşılayan Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, ata sporu olan güreşte kazanılan büyük başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Genç sporcumuzu tebrik ederim. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile sadece Akhisar'a değil, tüm Türkiye'ye bir gurur yaşatmıştır. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kazandığı derece ile Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandıran genç güreşçi Feyzullah Aktürk'ü tebrik ederek bir süre sohbet etti. Başkan Besim Dutlulu, "Şehrimize böyle bir gurur yaşattığı için genç sporcumuzu yürekten kutlarım. Ata sporumuz güreşte kazandığımız bu başarı, inanıyorum ki artarak devam edecektir. Akhisar'ımız çok yetenekli sporculara sahip bir şehir. Genç yeteneklerin güzel bir eğitimle, şanlı bayrağımızı dünyada zirveye taşıyacaklarına inanıyorum. Biz Akhisar Belediyesi olarak gençleri ve amatör spor kulüplerini çok önemsiyoruz. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Ben, genç şampiyonumuzu bir kez daha tebrik ediyor, bir sonraki başarısının Olimpiyat Şampiyonluğu olmasını diliyorum. Başarısı daim olsun" ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Feyzullah Aktürk, yaptığı konuşmasında, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kazandığım zafer için mutluyum. Bunun için çok çalışmıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. İnşallah bir sonraki hedefim Olimpiyat Şampiyonluğu olacak" dedi.

Protokol üyeleri ile bir süre sohbet eden Feyzullah Aktürk, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Aktürk daha sonra Mehter Marşı, atlar ve araç konvoyu eşliğinde Akhisar sokaklarını turladı.