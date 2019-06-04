Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
Milli güreşçi Abdullah Toprak, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, şampiyon oldu.
Milli güreşçi Abdullah Toprak, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, şampiyon oldu.
Abdullah, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Leri Abuladze'yi iyi bir müsabaka çıkarıp 8-2 yenerek altın madalya kazandı.
- 05.06.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.