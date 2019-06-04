Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Genç 'tan

Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya

, 'nda kazandı. yapılan açıklamaya göre, 'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, şampiyon oldu.

, 'nda kazandı.

yapılan açıklamaya göre, 'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, şampiyon oldu.

Abdullah, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Leri Abuladze'yi iyi bir müsabaka çıkarıp 8-2 yenerek altın madalya kazandı.

  1. 05.06.2019
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