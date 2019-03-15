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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Güreşte dev organizasyon

Güreşte dev organizasyon

Serbest Güreş , bugün 'da başlayacak 'nda mindere çıkacak.

Ayyıldızlılar, organizasyonda grubundaki , ve ile karşı karşıya gelecek. Diğer grupta ise , ABD, Moğolistan ve karşılaşacak.
  1. 15.3.2019
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