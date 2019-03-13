Doktorların güreşemez dediği İbrahim Çiftçi Avrupa şampiyonu oldu

-97 kiloda mindere çıkan milli güreşçi, finalde Rus rakibi Musaev'i 7-4 mağlup eden Avrupa'nın en iyisi oldu. Şampiyonanın ardından Türkiye'ye dönen şampiyon güreşçi için kulübü Askispor bir etkinlik düzenledi. Bir yıl önce çapraz bağları kopan ve doktorların güreşemez dediği İbrahim Çiftçi, azmiyle herkesin beğenisi kazandı.



ASKİ SPOR BAŞKANI GENÇ, " İBRAHİM BÜYÜK BİR SAKATLIK GEÇİRDİ

Verdiği mücadeleden dolayı İbrahim Çiftçi'ye teşekkür eden ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, "İbrahim büyük bir sakatlık geçirdi. Çapraz bağları koptu, maçlara giremedi. Antrenmanlarını kendi kendine yaptı. Çok çalıştı. En büyük destekçileri hocamız Abdullah Çakmar ve olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül oldu. Taha abisi ona antrenmanlarda destek oldu. Şampiyonada yarı finalde eşleşip yendiği sporcu daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonu olmuş bir sporcuydu. Finalde de güçlü rakibi Rus Musaev'i yendi. Sakatlıktan çıkmış bir sporcu olarak bu başarıyı elde etmesi bizim için çok anlamlı ve değerli. Serbest takımda bir tane altın vardı o da İbrahim'den geldi. Ben kardeşime verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



ABDULLAH ÇAKMAR: HEDEF 2020 OLİMPİYATLARI

Şampiyonluk sürecini değerlendiren Milli takım ve ASKİ Spor kulübü antrenörü Abdullah Çakmar, "İbrahim 5 yıl önce bizim kulübümüze geldiğinde, Türkiye Şampiyonaları'nda ilk 3'ü bile olmayan bir sporcumuzdu. Gerçekten kendi gayreti ve azmiyle iyi çalışmalar yaparak üst düzey müsabakalar çıkardı. Bu beş yıl içerisinde Dünya Şampiyonası'nda gençlerde 3'üncü olmuştu. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi ama U23 yarışmaları, gençler kategorisinin bir üst kategorisi olduğu için burada elde ettiği başarı bizi çok mutlu etti. İbrahim şampiyonanın yarı finalinde geçen yılın hatta son iki yılın Avrupa ve Dünya Şampiyonu Gürcü sporcuyu yenerek kendini gösterdi. Finalde yarıştığı Rus sporcu ise 1 ay önce katıldığı turnuvada yarıştığı rakiplerinin hepsini yenerek 1'inci olan bir güreşçiydi. Finalde İbrahim üst düzey bir performans sergiledi. İbrahim büyük bir azimle Avrupa Şampiyonası'na gitti hem gücünü hem aklını kullanarak üst düzey müsabakalar çıkararak şampiyon oldu. Önümüzde Dünya şampiyonası var. Biz sadece Avrupa Şampiyonası ile kalmayacağız. 2020 olimpiyat rezerv takımına aday bir sporcu çıkardık" şeklinde konuştu.



"1.5 AYDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU"

Şampiyonluğun zorlu yollardan geçtiğini belirten Çakmar şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 ay önce İbrahim sakatlık geçirdi ve çapraz bağları koptu. Çapraz bağı koptuktan sonra bir sporcunun özellikle güreşte bir başarı elde etmesi çok zordur. Çünkü güreşte bütün kas grupları çalıştığı için hemen bir anda iyileşip mindere çıkmak, üst düzey başarılar elde etmek kolay değil. 4 buçuk aylık bir süre içerisinde kas kuvvetlendirme çalışmaları yaptı. Bu süre içerisinde güreş antrenmanı yapamadı. Son 3 hafta kala Taha Akgül abisi ile birlikte antrenman yaptı sonra bir karar verdi. Doktorlar güreşemez, güreştirmeyin demişti çünkü kilosu ağır sıklete yakın olduğu için daha büyük bir sakatlık yaşar ve yine bir kopma olabilir demişlerdi. Ama kendisi büyük bir özveri göstererek 'ben yarışacağım' dedi. Büyükler kategorisine aday bir sporcu. Burada Taha abisinin yaptığı antrenmandan kendisini cesaretlendirip U23 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Burada özel bir durum var Taha'yı tebrik etmek istiyorum. Taha gibi bir güreşçinin rol model olması Avrupa ve Dünya şampiyonu ile antrenman yapması bir özgüven kazandırıyor. 1,5 ayda Avrupa Şampiyonu oldu" dedi.



İBRAHİM ÇİFTÇİ: TAHA AKGÜL BENİ ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLADI"

Türkiye'ye altın madalyayı getiren milli güreşçi İbrahim Çiftçi, "Yaklaşık 11 ay önce milli takımda bir sakatlık yaşadım ve bir ameliyatı geçirmem gerekiyordu ameliyat oldum. 5-6 ay boyunca fizik tedavi gördüm. Sonra yavaş yavaş adaptasyon süreci ile birlikte mindere çıkmaya başladım. Biraz sıkıntılı bir süreçti. Çapraz bağ ameliyatı olduğumdan dolayı menüsküslerde yırtılma oldu buna rağmen yavaş devam ettim, çalışmalarımı sürdürdüm. Ustalarımın da yardımı ile birlikte kendimi adapte edebildim. Avrupa Şampiyonası öncesi antrenmanlarda mindere çıkma sürecim 1.5 ay sürdü. Taha Akgül ile birlikte çalıştım onun da yardımı çok oldu sağ olsun beni çok destekledi. Mindere çıktığımda 3 tur güreştim. Konsantrasyonum iyiydi inanıyordum. Ne kadar sakat olursam olayım hazır hissediyordum. Tüm sporcular gibi şampiyon olmak için gittim, Allah'a şükür hiç tereddüde düşmedim. Mindere çıktığım gün için elimden gelenin en iyisini yaptım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu beni tebrik etti. ASKİ Spor başkanımız Mehmet Genç aradı. Taha Akgül benim için bir rol model beni turnuvaya hazırladı bende onun yüzünü kara çıkarmadığım için mutluyum. Taha ağabey de arayarak tebrik etti ve mutluluğunu dile getirdi" ifadelerini kullandı.