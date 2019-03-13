Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
13 Mart 2019, Çarşamba
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Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru

Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru

Takımı, son hazırlık kampını 'da gerçekleştirecek.

Grekoromen Güreş , öncesi son kampını 'da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son kamp çalışmalarını 17 Mart-7 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek.

Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki kampa dünya ve Avrupa şampiyonu 'in de yer aldığı 42 sporcu katılacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.

  1. 13.03.2019
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