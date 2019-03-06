Kerem Kamal altın madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde grekomoren stil 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal, Rumen Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek şampiyon oldu.
Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşan Kerem Kamal, böylece organizasyonda üstü üste 2. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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