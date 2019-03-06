Kerem Kamal altın madalya kazandı – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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kazandı

Kerem Kamal altın madalya kazandı

'da düzenlenen Avrupa Altı 'nda kazandı.

'da düzenlenen Avrupa Altı 'nda kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde grekomoren stil 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal, Rumen Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek şampiyon oldu.

Geçen yıl 'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşan Kerem Kamal, böylece organizasyonda üstü üste 2. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

  1. 06.03.2019
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