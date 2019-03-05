Taha Akgül artık yüksek lisans mezunu
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisans öğrenimini tamamladı.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu 28 yaşındaki sporcu, "Sporda Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" isimli yüksek lisans tezini başarıyla savundu.
Taha, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tezli yüksek lisansını tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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