Taha Akgül artık yüksek lisans mezunu
05 Mart 2019, Salı
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artık mezunu

Taha Akgül artık yüksek lisans mezunu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi , öğrenimini tamamladı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Bölümü mezunu 28 yaşındaki sporcu, "Sporda Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" isimli tezini başarıyla savundu.

Taha, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tezli yüksek lisansını tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

  1. 05.03.2019
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