Ağrı’nın erkek güreş takımı yarı finale yükseldi
26 Şubat 2019, Salı
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Ağrı’nın erkek güreş takımı yarı finale yükseldi

Ağrı’nın erkek güreş takımı yarı finale yükseldi

Muş’ta düzenlenen Anadolu (Analig) Güreş Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Ağrı erkek Güreş takımı yarı finale yükseldi.

Anadolu (Analig) Güreş Grup müsabakaları 23-25 Şubat 2019 tarihleri arasında Muş Yeni Spor Salonunda yapıldı. 9 ilden toplam 150 sporcu ve antrenörün katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup müsabakalarında Ağrı'yı temsil eden erkek Güreş takımı gruplarında 7 madalya kazanarak yarı finale yükseldi.

Dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir: Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükselen takımı ve antrenörleri Oğuz Öztemiz'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Alınan dereceler şöyle;
34-38 Kilo- Cihat Elkatmış 2.
41 Kilo- Ferhat Karakuzu 3.
44 Kilo-Adem Güllü 1.
48 Kilo-Semih Akpolat 2.
57 Kilo- Bekir Kısak 3.
62 Kilo- Barzan Kaçar 2.
85 Kilo- Muhammet Aktaş 2.

  1. 26.02.2019
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