Ağrı’nın erkek güreş takımı yarı finale yükseldi
Muş’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Ağrı erkek Güreş takımı yarı finale yükseldi.
Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup müsabakaları 23-25 Şubat 2019 tarihleri arasında Muş Yeni Spor Salonunda yapıldı. 9 ilden toplam 150 sporcu ve antrenörün katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup müsabakalarında Ağrı'yı temsil eden erkek Güreş takımı gruplarında 7 madalya kazanarak yarı finale yükseldi.
Dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir: Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükselen takımı ve antrenörleri Oğuz Öztemiz'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Alınan dereceler şöyle;
34-38 Kilo- Cihat Elkatmış 2.
41 Kilo- Ferhat Karakuzu 3.
44 Kilo-Adem Güllü 1.
48 Kilo-Semih Akpolat 2.
57 Kilo- Bekir Kısak 3.
62 Kilo- Barzan Kaçar 2.
85 Kilo- Muhammet Aktaş 2.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Ağrı’nın erkek güreş takımı yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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