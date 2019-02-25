Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
A Milli ve U23 Kadın Güreş Milli Takımları, Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarına Edirne'de devam ediyor.
Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, kamp çalışmalarının son derece iyi geçtiğini belirterek, "U23 ve büyük kadınlar kampımız Edirne'de devam ediyor. Sporcularımızın performansından son derece memnunum. Ayrıca Moğolistan ve Azerbaycan kadın milli takımlarını da burada ağırlıyoruz. Dünya şampiyonalarında derece elde etmiş olan bu güreşçilerle beraber hazırlanmak bizim için büyük avantaj. Bu arada hayatı film olmuş ve kadın güreşinin tüm dünyada tanınmasında büyük pay sahibi olan Hintli güreşçi Gheeta Phogat da bizlerle birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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