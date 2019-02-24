Yunusemreli güreşçiler Muğla’da madalyaları topladı
24 Şubat 2019, Pazar
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Yunusemreli güreşçiler ’da madalyaları topladı

Yunusemreli güreşçiler Muğla’da madalyaları topladı

, Fethiye'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonası'nda 1 altın 3 kazandı.

, 'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen serbest güreş dalında 1 altın, 3 kazanarak büyük başarı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuları kutlayarak, elde edilen başarının devamını diledi.
  1. 24.02.2019
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