Taha Akgül finale yükseldi
Dünya Güreş Birliği UWW Ranking Series Ivan Yariguin Turnuvası'nda 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül finale çıktı.
Taha Akgül yarın finalde Rus rakibi Anzor Khizriev ile Türkiye saati ile 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan 65 kiloda Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı (13-3) sayı tuşuyla yendi. Moğol Tulga Timur Ochir'e (12-6) yenildi.
57 kiloda Ahmet Peker de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda ABD'li Dünya ikincisi Thomas Patrick Gilman'a mağlup oldu.
Turnuvada yarın 74 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Baki Şahin mindere çıkacak.
- 25.1.2019 13:45
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Taha Akgül finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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