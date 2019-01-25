Taha Akgül finale yükseldi
25 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

finale yükseldi

Taha Akgül finale yükseldi

Dünya Güreş Birliği UWW Ranking Series Ivan Yariguin Turnuvası'nda 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi finale çıktı.

Rusya'da Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen turnuvada Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu , Rus Zelimkan Khizriev'i (11-1), Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i (10-0) sayı tuşuyla yendi. Milli güreşçi yarı finalde 2018 Dünya ikincisi olan Çinli Zhiwei Deng'i (10-0) sayı tuşuyla yenerek finale yükselmeyi başardı.

Taha Akgül yarın finalde Rus rakibi Anzor Khizriev ile Türkiye saati ile 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan 65 kiloda Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı (13-3) sayı tuşuyla yendi. Moğol Tulga Timur Ochir'e (12-6) yenildi.
57 kiloda Ahmet Peker de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda ABD'li Dünya ikincisi Thomas Patrick Gilman'a mağlup oldu.
Turnuvada yarın 74 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Baki Şahin mindere çıkacak.
  1. 25.1.2019 13:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taha Akgül finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN