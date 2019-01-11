Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda finalistler belli oldu
Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası ikinci gün sonunda 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan sporcular belli oldu.
Yarın ise 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak. Akşam seansında da 61, 79 ve 86 kiloda final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan güreşçiler şöyle:
61 kilo:
Recep Topal
Sedat Özdemir
79 kilo:
Muhammet Nuri Kotanoğlu
Ender Coşkun
86 kilo:
Fatih Erdin
Osman Göçen
- 11.1.2019 22:10
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda finalistler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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