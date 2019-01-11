Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda finalistler belli oldu
11 Ocak 2019, Cuma
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’nda finalistler belli oldu

Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda finalistler belli oldu

Türkiye ikinci gün sonunda 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan sporcular belli oldu.

Bu yıl Çorum Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye 'nda, 61, 79 ve 86 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Yarın ise 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak. Akşam seansında da 61, 79 ve 86 kiloda final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan güreşçiler şöyle:

61 kilo:
Recep Topal
Sedat Özdemir

79 kilo:
Muhammet Nuri Kotanoğlu
Ender Coşkun

86 kilo:
Fatih Erdin
Osman Göçen
  1. 11.1.2019 22:10
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