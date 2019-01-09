Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası tamamlandı

Yalova 90'ıncı Yıl Spor Salonu'ndaki şampiyonada 53 kiloda Zeynep Yetgil altın madalya, Emine Çataloğlu gümüş, Fikriye Gök ile Elif Büşra Koca ise bronz madalya sahibi oldu.



57 kiloda ise Mehlika Öztürk birinci, Özge Fındıkçı ikinci, Nuray Karadağ ile Nurife Duman da üçüncülük kazandı. 62 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak şampiyonluk sevinci yaşadı. İlknur Batır ikinci, Cemile Undan ve Damla Arslan da üçüncü oldu. 68 kiloda milli sporcu Buse Tosun birinci oldu. Kadriye Aksoy ikinci olurken Sehernur Bulut da üçüncülük kazandı. 76 kiloda ise Ayşegül Özbeğe birincilik elde etti. Mehtap Gültekin ikinci, Fatma Zehra Kanlıada da üçüncülük elde etti.



Tamamlanan müsabakalar sonucu takımlar sıralamasında birinciliği 235 puanla İstanbul Enka Spor Kulübü elde etti. Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü 175 puanla ikinci, Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü de 72 puan ile üçüncülük elde etti.