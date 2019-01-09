Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Yalova’nın ev sahipliğinde yapıldı. İki gün süren müsabakalar sonrası dereceye giren güreşçiler ödüllerini aldı. İki gün boyunca süren şampiyonada 10 kategoride 17 ilden 79 sporcu mindere çıktı.
Yalova 90'ıncı Yıl Spor Salonu'ndaki şampiyonada 53 kiloda Zeynep Yetgil altın madalya, Emine Çataloğlu gümüş, Fikriye Gök ile Elif Büşra Koca ise bronz madalya sahibi oldu.
57 kiloda ise Mehlika Öztürk birinci, Özge Fındıkçı ikinci, Nuray Karadağ ile Nurife Duman da üçüncülük kazandı. 62 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak şampiyonluk sevinci yaşadı. İlknur Batır ikinci, Cemile Undan ve Damla Arslan da üçüncü oldu. 68 kiloda milli sporcu Buse Tosun birinci oldu. Kadriye Aksoy ikinci olurken Sehernur Bulut da üçüncülük kazandı. 76 kiloda ise Ayşegül Özbeğe birincilik elde etti. Mehtap Gültekin ikinci, Fatma Zehra Kanlıada da üçüncülük elde etti.
Tamamlanan müsabakalar sonucu takımlar sıralamasında birinciliği 235 puanla İstanbul Enka Spor Kulübü elde etti. Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü 175 puanla ikinci, Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü de 72 puan ile üçüncülük elde etti.
- 9.1.2019 19:31
- Güncelleme: 9.1.2019 19:37
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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