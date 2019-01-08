Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
08 Ocak 2019, Salı
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'nda ilk gün tamamlandı

Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Yalova’nın ev sahipliğini yaptığı Büyük ’nda ilk gün tamamlandı.

90. Yıl Spor Salonu'ndaki organizasyonda 50, 55, 59, 65 ve 72 kiloda Türkiye şampiyonları belli oldu. İstanbul ekibi ENKA 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla ilk güne damgasını vurdu. Yalova ekibi Altınova Tersaneler Spor Kulübü ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük 'nda 2 gün boyunca 10 kategoride 17 il ve 79 sporcu mindere çıkacak. Turnuva yarın 53, 57, 62, 68 ve 76 kiloda eleme, yarı final, repesaj ve final müsabakaları ile sona erecek.

İlk gün sonuçları şöyle:

50 kilo:
1- (ENKA)
2- Aynur Erge (Adıyaman Bld.)
3- Funda Tükenmez (KRB Gençlik)
3- Zehra Demirhan (ENKA)

55 kilo:
1- Bedia Gün (ENKA)
2- (Altınova)
3- Aysun Erge (SMS Ferdi)
3- Esra Pul (ENKA)

59 kilo:
1- (ENKA)
2- Derya Beyhan (Altınova)
3- Dilan Kaya (ENKA)
3- Gizem Kabak (SRT Gençlik)

65 kilo:
1- Aslı Tuğcu (Altınova)
2- Cansu Aksoy (ENKA)
3- Merve Karadeniz (KRB Gençlik Spor)
3- Aslı Demir (ENKA)

72 kilo:
1- Merve Pul (ENKA)
2- Tuğba Kılıç (Antalya ASAT)
3- Beste Altuğ (Altınova)
4- Arzu Akçin (BRD Emniyet)
(EB-BH-S)

08.01.2019 18:21:45 TSI
NNNN

Kaynak: IHA

  1. 8.1.2019 18:46
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