Yaşar Doğu yarın anılacak
08 Ocak 2019, Salı
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yarın anılacak

Yaşar Doğu yarın anılacak

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane , ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane , ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.

'da 'nda saat 11.00'de başlayacak anma töreni, saygı duruşu, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son bulacak.

  1. 7.1.2019 11:34
  2. Güncelleme: 7.1.2019 13:14
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