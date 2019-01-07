Yaşar Doğu yarın anılacak
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.
Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda saat 11.00'de başlayacak anma töreni, saygı duruşu, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son bulacak.
- 7.1.2019 11:34
- Güncelleme: 7.1.2019 13:14
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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