Bursa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi. İlk 3'e giren güreşçiler şöyle;



55 kiloda,

1. Şerif KILIÇ (Ankara ASKİ)

2. Doğuş AYAZCI (Ankara ASKİ)

3. Cihat LİMAN (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Müslüm ALINLI (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



63 kiloda,

1. Abdullah TOPRAK (Kayseri Şekerspor)

2. Erhan KARAKUŞ (Kasımpaşa Spor)

3. Mehmet ÇEKER (Ankara ASKİ )

3. Abdurrahman ALTAN (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



72 kiloda,

1. Selçuk CAN (Pendik İhtisas Spor Kulübü)

2. Fevzi TOPÇU (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Hasan SARITAŞ ( İzmir Büyükşehir Belediyespor)



82 kiloda,

1. Burhan AKBUDAK (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2. Hasan Berk KILIÇ (Pendik İhtisas Kulübü)

3. Hasan Basri YILDIRIM (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. M.Ali KÜÇÜKOSMAN (Kayseri Şekerspor)



97 kiloda,

1. Fatih BAŞKÖY (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2. Abdülkadir ÇEBİ (Kayseri Şekerspor)

3. İbrahim TIĞCI (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Süleyman DEMİRCİ (Ankara ASKİ Spor)



Bursa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası yarın yapılacak olan 60, 67, 77,87 ve 130 kilolardaki final maçlarıyla sona erecek.

TGF BAŞKANI MUSA AYDIN'IN AÇIKLAMALARI

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu yılki hedeflerinin eylül ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda kotaların hepsini alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na rahat bir şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan Aydın, güreş sporunun Türkiye'ye bin 609 madalya kazandırdığını anımsattı.

Türkiye'nin olimpiyat tarihine bakıldığında 94 madalyanın 63'ünün güreş sporunda kazanıldığına dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte elde ettik. Güreşte 52 yıl aradan sonra böyle bir başarıya imza attık. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda ise 5 şampiyon çıkardık. Avrupa'da 5 kez İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Avrupa'ya adeta İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Bu başarıyı da 68 yıl aradan sonra elde ettik. 2018'de de aynı başarımız devam etti. Bu yıl en büyük hedefimiz eylül ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda vizelerin tamamını alarak rahat bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak olacaktır. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı Tokyo'nun zirvesine taşıyacağımıza inanıyoruz."

Aydın, şampiyonaya katılan tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise belediye olarak, güreşe büyük bir önem verdiklerini 20 branşta binlerce sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki aylarda bu konuda farklı açılımlarımız olacak. Güreş sporunun Bursa'da sevilmesiyle alakalı Büyükşehir Belediyesinin yıllardır özel bir gayreti ve emeği var. Bunu da ekip arkadaşlarımızla beraber devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün başlayan ve yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın bugünkü bölümünde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme ve yarı final müsabakalarıyla 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların repesaj ve finalleri gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kiloların repesaj ve final karşılaşmaları yapılacak.