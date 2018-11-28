Eski usullere uygun güreştiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından, hareketsiz yaşamı önlemek ve insanları spora teşvik etmek amacıyla uygulamaya geçirilen "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından güreş etkinliği düzenlendi. Selimiye İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, eski kurallara ve geleneklere göre güreşti. Güreş etkinliğine katılanlar da büyük ilgi gösterirken, güreşte, galip olan sporculara bir top basma kumaşı ve ay yıldızlı tişört hediye edildi.



"BİN YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bin yıllık gelenek olan ve geçmişte köy düğünlerinde gerçekleştirilen güreş geleneğini, yeniden hayata kazandırmak için çabaladıklarını söyledi. Bütün ilçelerde ve özellikle köy meydanlarında yapacakları etkinliğin açılışının yapıldığını belirten Genç, "Kültürümüze, geleneklerimize ne kadar sarılır ve yaşatırsak biz de o kadar yaşarız. Bugün burada öğrencilerin, gençlerin, velilerin büyük ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Çünkü bu etkinlik kültür adına yapılan bir faaliyet. Ata sporumuz olan güreş, nesilden nesile taşınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, spora dair büyük yatırımlar yaptığına dikkat çeken Genç, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bunun en büyük sebebi de ülkemizi yurt dışında en üst seviyede temsil etmek. Bunu gerçekleştirmek için de alt yapıdan çok iyi sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Biz de bunların derdiyle dertlendik. İnşallah bugün burada başlattık. Bu başlangıçla birlikte inşallah Ordu'muzdan, Türkiye'mizden yeni olimpiyat şampiyonları çıkar diye umut ediyorum."