EMF Açık Antalya Kupası'nda Antalya'ya 9 madalya kazandıran Öznur Caner, Ayşin Özkılıç, Dilara Arpacı, Eylül Taşgıran, Zeliha Kamaç, İrfan Deniz, Doğukan Dilek, Mert Çetin ile Ali Metehan Koç gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da 16-21 Kasım'da düzenlenen EMF Açık Antalya Kupası'nda, 26 ülkeden 530'u Türk 817 sporcu mücadele etti. Turnuvada Antalya'yı temsil eden sporcular kazandıkları madalyalarla gurur kaynağı oldu. Turnuvada Muaythai Milli Takımı'nda yer alan Öznur Caner 71 kilo büyük bayanlarda gümüş madalya kazandı. Milli sporculardan Ayşin Özkılıç gençlerde 48 kiloda altın, Dilara Arpacı ise 54 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldızlarda milli sporcu Eylül Taşgıran 52 kiloda, 63 kiloda Zeliha Kamaç ile altın madalya kazandı. Erkeklerde ise büyüklerde 67 kiloda İrfan Deniz, 63 kiloda Doğukan Dilek, gençlerde 67 kiloda Mert Çetin ile 75 kiloda Ali Metehan Koç bronz madalyanın sahibi oldu.

Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde uluslararası müsabakalar hazırlanan sporcular, gelecek yıl düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.