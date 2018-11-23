Antalya'nın gururu oldular
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'nın gururu oldular

    Antalya'nın gururu oldular

    EMF Açık Kupası'nda Antalya'ya 9 madalya kazandıran , , , , , , ile gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonasında hedefliyor.

    EMF Açık Kupası'nda Antalya'ya 9 madalya kazandıran , , , , , , , ile gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonasında hedefliyor.

    Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da 16-21 Kasım'da düzenlenen EMF 'nda, 26 ülkeden 530'u Türk 817 sporcu mücadele etti. Turnuvada Antalya'yı temsil eden sporcular kazandıkları madalyalarla gurur kaynağı oldu. Turnuvada Muaythai Milli Takımı'nda yer alan Öznur Caner 71 kilo büyük bayanlarda kazandı. Milli sporculardan Ayşin Özkılıç gençlerde 48 kiloda altın, Dilara Arpacı ise 54 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Yıldızlarda Eylül Taşgıran 52 kiloda, 63 kiloda Zeliha Kamaç ile altın madalya kazandı. Erkeklerde ise büyüklerde 67 kiloda İrfan Deniz, 63 kiloda Doğukan Dilek, gençlerde 67 kiloda Mert Çetin ile 75 kiloda Ali Metehan Koç bronz madalyanın sahibi oldu.

    Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde uluslararası müsabakalar hazırlanan sporcular, gelecek yıl düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

    1. 23.11.2018 11:00
    2. Güncelleme: 23.11.2018 14:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya'nın gururu oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN