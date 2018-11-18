Enes Uslu’dan bronz – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’dan bronz

    Enes Uslu’dan bronz
    BÜKREŞ'te düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda , bronz madalya kazandı. Serbest stil 70 kiloda mücadele eden Enes Uslu, repesajdan gelen Özbek Ramazan Ibodov'u 4-2 yenerek 3'üncü oldu.
    1. 18.11.2018
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