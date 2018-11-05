Tiran'da 2-4 Kasım'da yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda Kepez Belediyespor Kulübü sporcularından Şuheda Özcan, milli takımda yer alarak Kepez'in adını Balkanlar'a duyurdu. Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda en teknik sporcu seçilen Şuheda Özcan, 59 kiloda altın madalyanın sahibi oldu ve İstiklal marşımızı Balkanlar'a dinletti.

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Milli takımda yer alan diğer sporcular 57 kiloda Sinem Köroğlu, 62 kiloda Şule Kabak, 65 kiloda Gamzenur Adakan, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Merve Pul, 76 kiloda Mehtap Gültekin altın madalya, 57 kiloda Nurife Duman, 59 kiloda Özge Fındıkçı gümüş madalya kazandı. Türkiye takım halinde topladığı 200 puanla Balkan Şampiyonu olurken, Arnavutluk 130 puanla ikinci, Yunanistan 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Spora ve sporcuya her zaman destek olmaya ve gençlerimize imkânlar sağlayarak bu başarılarının devamının gelmesi için çalışacağız. Gururluyuz, Türkiyemizin adını altın harflerle yazan Şuheda kızımızı ve milli takımımızda yer alan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.