Balkan şampiyonu Kepez'den
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Balkan şampiyonu Kepez'den

    Balkan şampiyonu Kepez'den

    Kadın Güreş Milli Takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 'nda 7 altın, 2 ile Balkan Şampiyonu oldu

    Tiran'da 2-4 Kasım'da yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda Kepez Belediyespor Kulübü sporcularından , yer alarak Kepez'in adını Balkanlar'a duyurdu. 'nda en teknik sporcu seçilen , 59 kiloda altın madalyanın sahibi oldu ve İstiklal marşımızı Balkanlar'a dinletti.

    TÜRKİYE BİRİNCİ

    yer alan diğer sporcular 57 kiloda Sinem Köroğlu, 62 kiloda Şule Kabak, 65 kiloda Gamzenur Adakan, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Merve Pul, 76 kiloda Mehtap Gültekin , 57 kiloda Nurife Duman, 59 kiloda Özge Fındıkçı kazandı. takım halinde topladığı 200 puanla Balkan Şampiyonu olurken, Arnavutluk 130 puanla ikinci, Yunanistan 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Spora ve sporcuya her zaman destek olmaya ve gençlerimize imkânlar sağlayarak bu başarılarının devamının gelmesi için çalışacağız. Gururluyuz, Türkiyemizin adını altın harflerle yazan Şuheda kızımızı ve milli takımımızda yer alan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.

    1. 5.11.2018 14:06
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