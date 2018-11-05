Balkan şampiyonu Kepez'den
Kadın Güreş Milli Takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 2 gümüş madalya ile Balkan Şampiyonu oldu
Tiran'da 2-4 Kasım'da yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda Kepez Belediyespor Kulübü sporcularından Şuheda Özcan, milli takımda yer alarak Kepez'in adını Balkanlar'a duyurdu. Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda en teknik sporcu seçilen Şuheda Özcan, 59 kiloda altın madalyanın sahibi oldu ve İstiklal marşımızı Balkanlar'a dinletti.
TÜRKİYE BİRİNCİ
Milli takımda yer alan diğer sporcular 57 kiloda Sinem Köroğlu, 62 kiloda Şule Kabak, 65 kiloda Gamzenur Adakan, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Merve Pul, 76 kiloda Mehtap Gültekin altın madalya, 57 kiloda Nurife Duman, 59 kiloda Özge Fındıkçı gümüş madalya kazandı. Türkiye takım halinde topladığı 200 puanla Balkan Şampiyonu olurken, Arnavutluk 130 puanla ikinci, Yunanistan 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Spora ve sporcuya her zaman destek olmaya ve gençlerimize imkânlar sağlayarak bu başarılarının devamının gelmesi için çalışacağız. Gururluyuz, Türkiyemizin adını altın harflerle yazan Şuheda kızımızı ve milli takımımızda yer alan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.
- 5.11.2018 14:06
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Balkan şampiyonu Kepez'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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