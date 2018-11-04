Ali Esoğlu 57 kiloda Balkan Şampiyonu Oldu – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    57 kiloda Oldu

    Ali Esoğlu 57 kiloda Balkan Şampiyonu Oldu

    Şekersporlu güreşçi , Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada 57 kiloda oldu.

    Şekersporlu güreşçi , Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada 57 kiloda oldu.

    1-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonasında Türkiye takım halinde şampiyon oldu.

    Şampiyonada Spor Kulübü güreşçisi Ali Esoğlu, 57 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.

    Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ali Esoğlu ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.
    1. 4.11.2018 16:22
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