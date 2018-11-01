Adar’a büyük onur – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Adar’a büyük onur

    Adar’a büyük onur

    ’a Özel Diploması verildi

    Yasemin Adar'ın geçtiğimiz hafta 'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki hareketi ödüllendirildi. 76 kilo yarı final maçında Zsanett Nemeth ile karşılaşan , sakatlanan rakibine karşı centilmenlik örneği sergilemişti. Adar, müsabaka sırasında rakibinin sakatlandığı sağ diz bölgesine hiçbir hamle yapmamış ve Macar sporcuya zarar vermekten kaçınmıştı. Dünya Konseyi () de bu davranışından dolayı Türk sporcuya Dünya Fair verdi. CIFP Başkanı Jeno Kamuti, ", ile iftihar etmelidir" ifadesini de kullandı.
    1. 1.11.2018
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