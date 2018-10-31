Yasemin Adar'a büyük onur
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'a büyük onur

    Yasemin Adar'a büyük onur

    'a Dünya Konseyi () tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi

    Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nın 76 kilo yarı final maçındaki davranışı sebebiyle 'a özel diploma verildi.

    Yasemin Adar, yarı final müsabakasında dizinden sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine hiç hamle yapmadı ve rakibine zarar vermekten kaçındı.

    Bu davranışı nedeniyle milli güreşçinin Dünya Özel Diploması'na layık görüldüğünü açıklayan Başkanı 'nin "Türkiye, Yasemin Adar ile iftihar etmelidir." ifadelerine yer verildi.

    Dünya Güreş Federasyonu Büro Üyesi ve Türkiye Güreş Federasyonunun Temsilcisi Rodica Maria Yaksi, Yasemin Adar adına Dünya Fair Play Özel Diploması'nı Jeno Kamuti'den teslim aldı.

    2018 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar'ın kariyerinde 1 dünya, 2 Avrupa, 1 de Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.

    1. 31.10.2018 14:53
    2. Güncelleme: 31.10.2018 15:13
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