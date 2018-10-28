Başkan Erdoğan'dan Metehan Başar'a tebrik – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Başkan Erdoğan'dan 'a tebrik

    Başkan Erdoğan'dan Metehan Başar'a tebrik

    , 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'nda kazanan 'ı tebrik etti.

    , 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'nda kazanan 'ı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Metehan Başar'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

    1. 28.10.2018
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