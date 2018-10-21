Laszlo Pap Arena'da düzenlenen şampiyonanın 2. gününde 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Ayhan Sucu, 86 kiloda Fatih Erdin ve 92 kiloda Serdar Böke minderde madalya mücadelesi verdi.

86 kiloda Fatih Erdin finalde güreştiği Amerikalı rakibi David Morris Taylor ile karşılaştı. Amerikalı rakibine 12-2 yenilen Erdin dünya 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Süleyman Atlı birinci turdaki rakibi Romen Andrev Dukov'u 12-1 sayı tuşu ile yendi. İkinci Turda Özbek rakibi Nodiryon Safarov'u karşılaşmanın son 40 saniyesinde 14-4 sayı tuşuyla yenerek çeyrek finale yükseldi. Yarı finale kalmak için Kazak Nurislam Sanayev ile mücadele eden Süleyman Atlı, karşılaşmayı 11-6 kaybetti. Kazak güreşçi finale kalma maçında Amerikalı rakibini 11-0 yenince Atlı repesaj maçları yapmaya hak kazandı.

65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk maçında Gürcü rakibi Vladimer Khinchegashv'e karşılaşmanın son 2 saniyesinde verdiği 2 puanla 6-5 yenildi. Gürcü güreşçi Rus güreşçiyle yaptığı çeyrek final maçını kaybedince Kılıçsallayan şampiyonadan elendi.

79 kiloda Ayhan Sucu birinci turda Ukraynalı Rustam Dudaiev ile karşılaştı. Ayhan Sucu Ukraynalı rakibini 6-1 yenerek bir üst tura çıktı. Çeyrek finale çıkma maçında Gürcü rakibi Davit Khutsishvili'ye 5-0 yenilen Sucu, rakibinin yarı finale kalma maçında Amerikalı güreşçiye yenilmesiyle şampiyonadan elendi.

Bugün 92 kiloda mindere çıkan Serdar Öbek, ilk turda Japon rakibi Atsushi Matsumoto'ya son 10 saniyede verdiği 2 puanla 7-5 mağlup oldu. Japon sporcunun finale kalma maçında Belaruslu rakibine 11-0 kaybedince Böke şampiyonadan elendi.