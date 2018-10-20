Güreşçilerimiz Macaristan’da – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Güreşçilerimiz ’da

    Güreşçilerimiz <a href="/index/macaristan?id=daa95718-d154-48f1-8af4-cc8e8dcff1c3" class="" rel="tag">Macaristan</a>’da
    Dünya Güreş Şampiyonası bugün 'ın başkenti Budapeşte'de başlıyor. tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. 9 gün sürecek şampiyonada ülkemizi 10'u kadın 30 sporcu temsil edecek. Turnuvada , , Yasemin Adar altın madalyaya en yakın güreşçilerimiz...
    1. 20.10.2018
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