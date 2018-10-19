Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Dünya Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde madalya hedeflediklerini söyledi.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'da yarın başlayacak şampiyona için çok iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Bizim beklentimiz yüksek. Biz oraya başarılı olmak için gidiyoruz. Her oyuncu ferdi olarak başarı kazanmaya gidiyor. Sonra da takımı düşünüyoruz. Genç bir kadromuz var. Bu, bizim için sevindirici. Tarih yazan bir takımız. Her sıklette madalya hedefliyoruz." dedi.

2016 Olimpiyat Oyunları'nın ardından milli takım teknik direktörlüğüne getirildiğini belirten Kahraman, "Son dönemde Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarihi başarılar elde ettik. Kadın güreşinde son 3 yılda dünyada söz sahibi olduk. Kızlarımız gerçekten inanarak ve özveriyle çalışıyor. Sadece madalya değil, şampiyonluk için çalışıyorlar. Devamlı zirvede olmak için çalışıyoruz. Kendileriyle gurur duyuyorum. 2020 Olimpiyatları hedefimiz olduğu için çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Zorlu yollardan geçiyoruz"

Efrahim Kahraman, güreşin zor bir spor olduğunu vurgulayarak, "Ben daha önce erkek takımlarında çalıştım. Dolayısıyla burada antrenmanlarımız biraz daha zor olabiliyor. Sporcularımız antrenmanlarda bazen zorlanıyor. Yeri geliyor ağladıkları oluyor. Bunlar olmazsa kapasitemizin üstüne çıkamayız. Zorlu yollardan geçiyoruz. Bunun sonu daha güzel olacak. Ayrıca gençlerimize de şans veriyoruz. Dünya Şampiyonası'na götüreceğimiz kadroda 20 yaş altı 2 oyuncumuz var. Önümüzdeki yıllarda bu sayıları arttırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaptıkları kampların sporcuların gelişime önemli katkı sağladığını aktaran Kahraman, "İkili kamplar bizim için çok önemli. Türkiye'de rekabet ortamı olmadığından dolayı yurt dışında ikili kamplara katıldık. Bu kamplarda oradaki sporcuların ne yaptığını, nasıl çalıştığını, nasıl beslendiği gördük. Sporcularımız, pek bir farkın olmadığını gördü. Hatta tesis olarak daha iyi durumdayız. Bunlar da oyuncularımızın bazı şeylerin farkına varmasını sağladı." şeklinde görüş belirtti.

- "Başarılardan sonra talepler attı"

Efrahim Kahraman, son dönemde elde edilen başarıların ardından kadın güreşine ilginin arttığını anlatarak, "Başarılardan sonra sporcuların ve ailelerin taleplerinin arttığını görüyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiğimiz şampiyonluklardan sonra beni arayarak 'kızımızı nereye yönlendirebiliriz' gibi sorular oldu. Burada medyanın da büyük etkisi var. Kulüplere de ilgi oldu. Bunlar bizi sevindiriyor. Bunun artmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Yasemin Adar'ın kazandığı dünya şampiyonluğunun kadın güreşine bakış açısını değiştirdiğini belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Yasemin Adar'ın dünya şampiyonu olması kadın güreşi için bir artıdır. Ondan sonra bakış açısı da farklı oldu. Kadınların bu sporu yapması konusunda sıkıntılar da yaşadık. Mesele yabancı kadın güreşçiler erkeklerle antrenman yapıyor. Japonya'da hep erkeklerle çalışıyorlar. Dünyada 10 sıkletin 7'isinde Japon güreşçiler şampiyon oluyor. Onlar küçük yaştan beri böyle çalışıyorlar. Biz ise ikili kamplarla açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Başarılar geldikçe halkımızın bakış açısı da değişiyor. Bizim için önemli olan bayrak. Orada erkek, çocuk ya da kadının olması farketmez. Ülkemizi en iyi şekilde kim temsil ediyorsa, onun yanında olmak zorundayız."