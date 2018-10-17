Turgut Ayker Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu
EAYK-Çeşme Marina tarafından organize edilen ve 2 gün süren kupada 30 tekne yarıştı
Yarışın ilk gününde tekneler, yağmurlu hava şartlarında denize açıldı. Zaman zaman 16 knotlara çıkan rüzgâr altında iki yarış yapıldı. İkinci günde ise güneşli bir havada tekneler start aldı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, ortalama 12 knot rüzgâr altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladı.
EAYK-Çeşme Marina eski komodoru Turgut Ayker'i anma ve ödül töreni ise Marina Yacht Club'ta yapıldı.
EAYK-Çeşme Marina komodoru Akif Sezer ve Arzu Ayker'in konuşması ile başlayan tören, Turgut Ayker ile çalışmış ve yarışmış deniz severlerin kendi anılarını paylaşması ile devam etti. Güz Trofesi 1. Ayak yarışlarında; IRC 1'de Shaker, IRC 2'de Ladies First, IRC 3'de Blue Miles, IRC 4'de Rengareng, IRC'5 de Fermer ve Destek Sınıfında Prime Time birincilik ödüllerini aldı.
İzmir Güz Trofesi 2. Ayak Behçet Uz Çocuk Vakfı Kupası ise 10-11 Kasım tarihlerinde Çeşme'de yapılacak.
- 17.10.2018 11:29
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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