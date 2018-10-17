EAYK-Çeşme Marina tarafından organize edilen ve 2 gün süren kupada 30 tekne yarıştı
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu

    <a href="/index/turgut-ayker?id=a5853d4c-c684-4b21-a501-fbd234ec3176" class="" rel="tag">Turgut Ayker</a> Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu

    EAYK-Çeşme Marina tarafından organize edilen ve 2 gün süren kupada 30 tekne yarıştı

    Yarışın ilk gününde tekneler, yağmurlu hava şartlarında denize açıldı. Zaman zaman 16 knotlara çıkan rüzgâr altında iki yarış yapıldı. İkinci günde ise güneşli bir havada tekneler start aldı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, ortalama 12 knot rüzgâr altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladı.

    EAYK-Çeşme Marina eski komodoru 'i anma ve ödül töreni ise Marina Yacht Club'ta yapıldı.

    EAYK-Çeşme Marina komodoru Akif Sezer ve Arzu Ayker'in konuşması ile başlayan tören, ile çalışmış ve yarışmış deniz severlerin kendi anılarını paylaşması ile devam etti. 1. Ayak yarışlarında; 1'de Shaker, 2'de Ladies First, IRC 3'de Blue Miles, IRC 4'de Rengareng, IRC'5 de Fermer ve Destek Sınıfında Prime Time birincilik ödüllerini aldı.

    İzmir 2. Ayak Behçet Uz Çocuk Vakfı Kupası ise 10-11 Kasım tarihlerinde Çeşme'de yapılacak.

    1. 17.10.2018 11:29
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