İlbayhanov, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Budapeşte'de ilk olarak serbest güreşçilerin mindere çıkacağını hatırlatan Dağıstanlı teknik direktör, "Çalışmalarımızı tamamladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. En önemlisi güreşçilerimiz sakatlık yaşamadı. Takımımız Dünya Şampiyonası'na her açıdan hazır." diye konuştu.

Hazırlık süreci hakkında bilgi veren İlbayhanov, Bakü'de Azerbaycan ile ikili kamp yaptıklarını, Belarus'ta turnuvaya katıldıklarını dile getirdi. Son etap kamp çalışmalarını Ankara'da gerçekleştirdiklerini belirten İlbayhanov, yarın Budapeşte'ye gideceklerini kaydetti.

İlbayhanov, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Ülkede son dönemde yaşanan bazı ekonomik olumsuzluklara rağmen bizi hem kamplara hem de turnuvalara gönderdiler. Desteklerini bizlerden hiç esirgemediler. Her konuda yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Şampiyonadaki hedeflerine ilişkin ise İlbayhanov, "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. İran, Küba, ABD gibi güçlü ülkeler yer alıyor. Şampiyonada üç madalya beklentimiz var. Son Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak takım halinde üçüncü olmuştuk. Hedef yine kürsü. Burada da hedefimiz takım halinde ilk üçte yer almak." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik adam, son üç Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ın ilk dünya şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını vurguladı.

Soner'in mücadele ettiği 74 kilonun zorlu bir sıklet olduğuna dikkati çeken İlbayhanov, "Bu kilo dünyanın en zor sıkleti. Olimpiyat, dünya şampiyonları var. Ama Soner'in de onlardan aşağı kalır yanı yok." şeklinde görüş belirtti.

İlbayhanov, Fransa'da geçen yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda finalde kaybeden Taha Akgül'ün de yeniden altın madalya kazanacağını düşündüğünü ifade etti.

Taha'nın, Paris'te finalde yenildiği Geno Petriashvili'den rövanşı Dağıstan'daki Avrupa Şampiyonasın'da aldığına işaret ederen İlbayhanov, şunları kaydetti:

"Taha, Dağıstan'da çok formda değildi, burnunda sıkıntılar vardı. Taha şu an Avrupa Şampiyonası'na göre daha formda. Kesinlikle şampiyon olması lazım, olacak. Buna inanıyoruz. Ayrıca Petriashvili'nin dışında da önemli rakipler var. Taha'nın sıkletinde İran, ABD, Ukrayna ve Özbekistan'dan iyi sporcular var."

İLK DÜNYA ŞAMPİYONASI HEYECANI

Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, bu yıl Dağıstan'da yaşadığı büyüklerdeki ilk Avrupa Şampiyonası tecrübesinde derece elde etmeyi başardığının altını çizdi.

Macaristan'da erkekler serbest stil 65 kiloda mindere çıkacak Selahattin, "Bu kez ilk defa büyüklerde Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim altın madalya." diye konuştu.

Selahattin, daha önce gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu sevinci yaşadığını belirterek, "Büyüklerde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacağım ama iddialıyım. Sıkletimde dünya sıralamasında birinci durumdayım. Yani seri başıyım. Sıralamadaki ilk 4 yarı finale kadar birbiriyle karşılaşamıyor. Bu avantajı da iyi değerlendirip, şampiyonada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi, takım halinde de derece elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Süleyman Atlı (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Mustafa Kaya (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Ayhan Sucu (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Serdar Böke (92 kilo), Fatih Yaşarlı (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo)