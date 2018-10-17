“Güney Kore’den sonra en başarılı ikinci ülkeyiz”
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’den sonra en başarılı ikinci ülkeyiz”

    “<a href="/index/guney-kore?id=94d393a1-129e-4434-bed1-b9bb1897b2a1" class="" rel="tag">Güney Kore</a>’den sonra en başarılı ikinci ülkeyiz”

    kapsamında birçok şehirde etkinliğe katılan dünya şampiyonu taekwondocu , ’de taekwondoya olan ilginin her geçen yıl arttığını ve ’den sonra en başarılı ikinci ülke olduğunu söyledi.

    Taekwondo Poomsae'de dünya şampiyonu sporcu , etkinliği kapsamında 'de Extreme Taekwondo'nun mucidi Shin Min Cheol ile bir araya geldi. Eskiden taekwondoda klasmana girecek sporcu olmadığını belirten , "Şu an ise 'den sonra bu sporda en başarılı ikinci ülkeyiz. Bu gerçekten çok büyük bir başarı'' dedi. Dağlı, ayrıca kendisi için beklentilerin yüksek olduğunu ve Dünya Şampiyonası'nda unvanını korumak istediğini de ekledi.

    Ufak bir sakatlığının olduğunu ama birkaç haftaya toparlayabileceğini ifade eden başarılı sporcu, "Uzun zamandır bu büyük turnuvaya hazırlanıyorum. Üzerimde baskı da var elbette. Çünkü son dünya şampiyonu benim ve beklentiler yüksek. Geçen seneden daha iyiyim diyebilirim, yeter ki sakatlığım beni etkilemesin" açıklamasında bulundu.

    "HAYALİM 'YE GİDİP SHİN MİN CHEOL İLE BULUŞMAKTI"
    Yaptığı hareketler ve yeteneğiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Shin Min Cheol hakkında da konuşan Dağlı, en büyük hayallerinden birinin Güney Kore'ye gidip Cheol ile tanışmak olduğunu ve bu turnuva sayesinde bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. etkinliği sayesinde Shin Min Cheol ile tanıştığını söyleyen Dağlı, "Önce ben Güney Kore'ye gittim, sonrasında da o buraya geldi. Harika bir şans oldu benim için" dedi.

    1. 17.10.2018 10:50
    2. Güncelleme: 17.10.2018 17:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’den sonra en başarılı ikinci ülkeyiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN