Başarılı sporcular ödüllendirildi
Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda başarılı olan Finikeli sporcular ödüllendirildi.
Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile birlikte Finikeli başarılı sporcuları ve hocalarını ziyaret etti.
Ziyarette Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan Şüeda Özcan'a tam altın, Kırkpınar Güreşleri minik 1 kategorisinde üçüncü olan Salih Can Topçu'ya ve Elmalı Güreşleri'nde teşvik 1 kategorisinde ikinci olan Ramazan Efe Boztaş'a yarım altın hediye edildi. Çalıştırıcıları Sadık Kaynar'a da plaket verildi.
- 17.10.2018 15:07
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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