Güreşçilerden 2 madalya daha – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Güreşçilerden 2 madalya daha

    Güreşçilerden 2 madalya daha
    'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 2 madalya daha kazandık. 76 kilo serbestte Moldovalı rakibini yenen Ramazan Sarı, altın madalya kazandı. 97 kiloda Gürcü rakibine yenilen Feyzullah Aktürk gümüşte kaldı.
    1. 5.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güreşçilerden 2 madalya daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN