Milli güreşçi Taha Akgül, ABD'ye gitti
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını ABD'de sürdürecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Taha Akgül'ün bu ülkede ABD'li olimpiyat şampiyonu güreşçi Kyle Snyder ile ikili çalışmalar yapacağı ifade edildi.
Taha Akgül'e ABD'de yapacağı kampta milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ın eşlik edeceği ifade edildi.
Federasyonun internet sitesinde görüşlerine yer verilen Taha Akgül, Türkiye'de partner bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Burada geçen yıl yaptığımız çalışmalar çok faydalı geçti. Kyle Snyder gerçekten çok başarılı ve profesyonel bir sporcu. Onunla birlikte oldukça uyum içinde çalışıyoruz. Yine son derece faydalı bir kamp geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl da Dünya Güreş Şampiyonası öncesi ABD'de yaklaşık 2 hafta kamp yapan Taha Akgül, ardından Küba'da katıldığı turnuvada şampiyon olmuştu.
2018 Dünya Güreş Şampiyonası, 22-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.
- 2.8.2018 22:02
-
Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
-
Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
-
Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Milli güreşçi Taha Akgül, ABD'ye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.