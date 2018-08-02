Milli güreşçi Taha Akgül, ABD'ye gitti – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 'ye gitti

    <a href="/index/milli-guresci?id=851b541c-1937-4da0-a9bc-ab2c73c207ce" class="" rel="tag">Milli güreşçi</a> <a href="/index/taha-akgul?id=b7607569-dcd2-4381-a953-79daec52bae3" class="" rel="tag">Taha Akgül</a>, <a href="/index/abd?id=31e27dd9-00db-4acd-9d53-3b9865a91168" class="" rel="tag">ABD</a>'ye gitti

    Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu , Dünya Şampiyonası hazırlıklarını 'de sürdürecek.

    Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 'ün bu ülkede 'li olimpiyat şampiyonu güreşçi ile ikili çalışmalar yapacağı ifade edildi.

    'e 'de yapacağı kampta milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ın eşlik edeceği ifade edildi.

    Federasyonun internet sitesinde görüşlerine yer verilen Taha Akgül, 'de partner bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Burada geçen yıl yaptığımız çalışmalar çok faydalı geçti. gerçekten çok başarılı ve profesyonel bir sporcu. Onunla birlikte oldukça uyum içinde çalışıyoruz. Yine son derece faydalı bir kamp geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Geçen yıl da öncesi ABD'de yaklaşık 2 hafta kamp yapan Taha Akgül, ardından 'da katıldığı turnuvada şampiyon olmuştu.

    2018 , 22-28 Ekim tarihlerinde 'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

    1. 2.8.2018 22:02
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