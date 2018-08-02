Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Taha Akgül'ün bu ülkede ABD'li olimpiyat şampiyonu güreşçi Kyle Snyder ile ikili çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Taha Akgül'e ABD'de yapacağı kampta milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ın eşlik edeceği ifade edildi.

Federasyonun internet sitesinde görüşlerine yer verilen Taha Akgül, Türkiye'de partner bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Burada geçen yıl yaptığımız çalışmalar çok faydalı geçti. Kyle Snyder gerçekten çok başarılı ve profesyonel bir sporcu. Onunla birlikte oldukça uyum içinde çalışıyoruz. Yine son derece faydalı bir kamp geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da Dünya Güreş Şampiyonası öncesi ABD'de yaklaşık 2 hafta kamp yapan Taha Akgül, ardından Küba'da katıldığı turnuvada şampiyon olmuştu.

2018 Dünya Güreş Şampiyonası, 22-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.