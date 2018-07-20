Türel, Antalyalı pehlivanları kutladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Türel, pehlivanları kutladı

    Türel, Antalyalı pehlivanları kutladı

    Büyükşehir Belediye Başkanı , 657. Kırkpınar ’ne damga vuran pehlivanları kutladı.

    Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı geçen sene olduğu gibi bu sene de Kırkpınar'da büyük başarı kazandı. ASAT'ın güreşçileri 'nin en çok şampiyonluk ve en çok madalya alan kulübü olarak büyük başarıya imza attı. 6 boyda final, 3 boyda da yarı finale kalma başarısı gösteren ASAT'ın pehlivanları 3 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü, son 3 yıldır olduğu gibi takım halinde bu yıl da şampiyon olmayı başardı.

    Türel: "Güreş sporuna katkılarımız sürecek"


    Kırkpınar'da er meydanında ter döken tüm güreşçileri kutlayan ve başarılarından ötürü tebrik eden Başkan , "Ata sporumuz güreş Antalya için son derece önemli bir yere sahip. Bu yıl 666.'sı düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Güreşlerimiz Kırkpınar'dan da eski bir geçmişe sahiptir. Kırkpınar'da son 10 yılda 8 başpehlivanlık pehlivanlarımızın oldu. Bu yıl Kırkpınar'daki güreşlerde miniklerden başpehlivana kadarki madalyaların yüzde 80'i Antalyalı sporcularımızın oldu. Hangi kulüpten olursa olsun Antalya'mızı başarıyla temsil eden tüm pehlivanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. olarak güreş sporuna olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

    1. 20.7.2018 15:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türel, Antalyalı pehlivanları kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN