Türkiye Güreş Federasyonundan altyapı için dev adım

Göreve geldiği günden bu yana altyapı konusunda ciddi adımlar atan Türkiye Güreş Federasyonu çok önemli bir projeye daha imza atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki protokol çerçevesinde pilot il seçilen Balıkesir'de altyapı merkezi kuruluyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Belediyespor kulübü başkan ve yöneticileriyle önceki gün Balıkesir'de bir araya geldi. Bu toplantıda hangi kurumun hangi görevleri yerine getireceği belirlendi. Ayrıca komisyonlar da kuruldu. Okullar açılana kadar bu komisyonlarca projenin altyapısı tamamlanacak. Spor salonları belirlenerek, antrenör eğitimleri tamamlanacak. Okullar açıldığında ise okullarda yetenek taramaları yapılacak. Güreş federasyonun yapacağı ortak antrenman programlarıyla çalışmalar başlayacak.



Dev projenin öncüsü Büyükşehir Belediyesi



Dev projeye göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir'in ilçelerindeki tüm okullar başta İmam Hatipler olmak üzere taranacak ve yetenekli güreşçiler tespit edilecek. YİBO projesi dahilinde bu sporculara okul eğitimlerinin yanı sıra güreş eğitimleri de verilecek. Bu güreşçiler 2 ayda bir güreş müsabakaları düzenlenerek güreştirilecek. Böylelikle maç tecrübesi de kazanmış olacaklar. Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonundan oluşturulacak olan komisyon sürekli olarak bu projeyi ve güreşçileri denetleyecek.



Güreşçi ordusu kuruluyor



Yetenekli güreşçiler hakkında düzenli olarak gelişim raporları hazırlanacak. İlçe belediyelerinde güreşen bu güreşçiler milli takım düzeyine geldiklerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında toplanacak ve adeta bir güreşçi ordusu kurulmuş olacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın altyapı konusunda devrim niteliğinde bir adım attıklarını belirterek, "Ben altyapı konusuna çok önem veriyorum. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda araştırmalar yaptık. Gezdiğimiz ülkeler arasında güreşin en yaygın olduğu ülke Dağıstan'dı. Bu ülkeyi mercek altına aldık ve altyapı çalışmalarını yakından takip ettik. Bizim bu projemize Dağıstan projesi de diyebiliriz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun öncülüğünde Balıkesir'de çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğimiz bu projeyle geleceğin Olimpiyat şampiyonlarını yetiştirme yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Bu proje pilot bölge olarak seçtiğimiz Balıkesir'de hayata geçiriliyor. Ama gerek Milli Eğitim Bakanımız gerekse de Gençlik ve Spor Bakanımız bu projenin tüm İlerimizde yapılması için gerekli adımları attılar. Ben her iki bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bence bu proje Türk güreşi için devrim niteliğinde. Bu projeyi hayata geçirerek atasporumuz olan güreşi çok daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Atasporumuza tam destek



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın ziyaretinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yerel yönetimler olarak gerekli her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Balıkesir Kırkpınar tarihinin en çok başpehlivan çıkartan ildir. Ancak son dönemde bu konuda biraz zayıf kalındı. Başpehlivan çıkaramıyorduk. Son güreşlerde Ertuğrul kardeşimiz elde ettiği başarı ile artık başpehlivan ünvanına sahip olmuştur. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz altında kurduğumuz güreş takımı sayesinde alt kategorilerde çok sayıda sporcumuz yer alıyor. Bunların başpehlivanlık ünvanına kadar yükselmeleri için gerekli her türlü desteği veriyoruz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz proje sayesinde Balıkesir yağlı güreşlerin altyapısı haline gelecek. Tüm okullarımızdan güreşçi taraması yapılacak. Altyapımıza yeni sporcular kazandırılacak. Bu sayede önümüzdeki dönemlerde yağlı güreşlerde Balıkesir adını daha sık duyuracaktır" şeklinde konuştu.