Kağıtsporlu Tanju Gemici Başpehlivanlığa yükseldi
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü pehlivanları 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 3 madalya ile döndü.
Kocaeli'ne diğer madalyalar ise küçükorta büyük boy kategorilerinden geldi. Sezon başında boy atlama özelliği taşıyan Antalya Kumluca yağlı güreşlerinde küçükorta küçük boyda birinci olarak küçük orta büyük boya çıkan Kağıtsporlu Barış Bayev finale kalmayı başardı. Aynı boyda güreşen bir diğer Kağıtsporlu Osman Hazar ise beş rakibini yenerek yarı final müsabakasında çekilen kura sonucu takım arkadaşı Barış Bayev'le eşleşti rakibine yenilen Osman Hazar üçüncü olarak büyük orta boyuna çıkmaya hak kazandı.
Final müsabakasında ihtarlar sonucu Antalyalı rakibine yenilen Barış Bayev'de ikinci olarak büyük orta boyuna çıkan bir diğer sporcu oldu. Derece yapan sporcuların dışında Türkiye Güreş Federasyonun almış olduğu kararla boy atlama kriterlerine uyan küçük orta büyük boy sporcusu Tunahan Özgül büyük orta boyuna büyükorta boyunda güreşen Mustafa Arslan ise başaltına çıkmaya hak kazandılar.
- 18.7.2018 12:58
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
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Şiddete son!
Toplam 1
Yorum
dost ya senın verdigin zararı kim karsılayacak tüpçü
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