Güreşlere 32 baş pehlivan katılacak
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Güreşlere 32 baş pehlivan katılacak

    Güreşlere 32 baş pehlivan katılacak

    Bu yıl 12’ncisi düzenlenen “”ne katılacak.

    Belediyesi tarafından her yıl yoğun bir katılımla düzenlenen "" bu yıl da Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıt Meydanda inşa edilen Çolak İsmail Atay Er Meydanında yapılacak. 32 Başpehlivanın katılacağı ve bu yıl 12'nci kez düzenlenen yağlı güreşlerde birbirinden iddialı güreşçiler kozlarını paylaşacak. Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcularının da hünerlerini sergileyeceği etkinlik 21 Temmuz Cumartesi Günü saat 10:00'da düzenlenecek törenle başlayacak.
    1. 17.7.2018 12:57
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