Güreşlere 32 baş pehlivan katılacak
Bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri”ne 32 Başpehlivan katılacak.
- 17.7.2018 12:57
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 1
Yorum
celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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F.Bahçe'de bir dönem resmen kapandı! Tek patron Comolli...
Toplam 2
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Ali koc fenerbahceyi kocun bir fabrikası zannedenler olmadigini fenere zarar vererek anlayacaklar
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Cocu: "PSV'deki modeli uygulayacağız"
Toplam 1
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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