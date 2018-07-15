Kırkpınar'da altın kemer günü – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Kırkpınar'da günü

    Kırkpınar'da altın kemer günü

    'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar 'nde bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.

    Favori başpehlivanlardan , dünkü üçüncü tur güreşlerinde VAR kararıyla 'e elenirken, son şampiyon 'ın yanı sıra çeyrek finale kalan favori başpehlivanlar altın kemerin yeni sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

    Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar 'nde küçük boylardaki üçüncü gün güreşleri Sarayiçi 'nda başladı. Pehlivanlar yaklaşık 25 dereceyi bulan sıcak havada yağlanarak kol bağlayıp güreş tuttu. Başpehlivanlık kategorisinde 3'ncü tur güreşlerinin ardından , , Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Serhat Balcı, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun ve Ali Gürbüz çeyrek finale adını yazdıran başpehlivanlar oldu.

    SARI FIRTINA YİNE İDDİASINI SÜRDÜRDÜ
    Geçen yılın başpehlivanı Er Meydanı'nın 'sarı fırtıan' lakaplı pehlivanı İsmail Balaban, ilk turda İsmail Erkal'ı, ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'i, üçüncü turda ise Osman Aynur'u yenerek adını çeyrek finale yazdırarak iddiasını sürdürdü. İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban ise ilk turda Hüseyin Gümüşalan'a yenilerek Kırkpınar'a erken veda etti. Başpehlivanlık favori güreşçilerinden Antalyalı Orkan Okulu ise ilk turda Kaan Kaya'yı, ikinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda ise Nedim Gürel'i yenerek çeyrek finalistler arasında yer aldı.

    RECEP KARA, VAR KARARIYLA KIRKPINAR'A VEDA ETTİ
    Başpehlivanlık güreşlerinin üçüncü turunda Ali Gürbüz ile Recep Kara karşı karşıya geldi. Puanlama bölümünde tartışmalı bir pozisyonun ardından VAR kararıyla Ali Gürbüz hakem kule heyetince galip ilan edildi. Kara, bu kararla Kırkpınar'a veda ederken, yanlış karar verildiğini belirterek, Kırkpınar güreşlerine artık katılmayacağını açıkladı.

    BAŞPEHLİVANA 46 BİN LİRA ÖDÜL
    'nce 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanı olan güreşçiye 46 bin lira para ödülü verilecek. Kırkpınar'da dereceye girecek olan pehlivanlara toplamda 260 bin 400 lira para ödülü dağıtılacak. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olacak pehlivan 28 bin lira, üçüncü olacak 2 pehlivan da 14'er bin lira para ödülü kazanacak. 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan Başpehlivanlara bin 300 lira, Başaltı pehlivanlarına bin lira, Büyük Orta Pehlivanlarına 650 lira, , , , , Deste 400 lira, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlara 300 lira net yolluk ücreti ödenecek. Ayrıca yükselecekleri her tur için; Başpehlivanlar 80 lira, Başaltı Pehlivanları 60 lira, 45 lira, Küçük Orta Büyük Boy ve Küçük Orta Küçük Boy Pehlivanlarına 40 lira, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, , Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanları 35 lira tur ücreti alacak.

    1. 15.7.2018 12:11
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