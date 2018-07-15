Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Edirne'deki tarihi güreş organizasyonunda yaşananlardan dolayı Aydın'ın MHK'de görev yapanları görevden aldığı ifade edildi.

Organizasyonda dün Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur maçından sonra iki hakemin de görevine son verilmişti.