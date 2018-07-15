Güreşte, MHK komitesi görevden alındı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Güreşte, komitesi görevden alındı

    Güreşte, <a href="/index/mhk?id=2842539d-11e4-438b-9527-807af5d92a97" class="" rel="tag">MHK</a> komitesi görevden alındı

    Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 'ın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından () komitesinin tamamını görevden aldığı bildirildi.

    yapılan açıklamada, 'deki tarihi güreş organizasyonunda yaşananlardan dolayı Aydın'ın 'de görev yapanları görevden aldığı ifade edildi.

    Organizasyonda dün Recep Kara ile arasındaki 3. tur maçından sonra iki hakemin de görevine son verilmişti.

    1. 15.7.2018 22:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güreşte, komitesi görevden alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN