Güreşte, MHK komitesi görevden alındı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) komitesinin tamamını görevden aldığı bildirildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Edirne'deki tarihi güreş organizasyonunda yaşananlardan dolayı Aydın'ın MHK'de görev yapanları görevden aldığı ifade edildi.
Organizasyonda dün Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur maçından sonra iki hakemin de görevine son verilmişti.
- 15.7.2018 22:24
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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